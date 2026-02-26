Foça'da Ramazan Sofraları Mahallelerde Kuruluyor

(İZMİR) - Foça Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenleyeceği "Foça'da Ramazan Sofraları" programıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturacak; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu mahalle iftarlarında yaşatılacak.

Foça Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini mahallelerde yaşatmak amacıyla "Foça'da Ramazan Sofraları" programını başlatıyor. İlçenin farklı noktalarında kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar aynı masa etrafında buluşacak, birlik ve dayanışma ruhu büyütülecek. Bağarası'ndan Yenifoça'ya, Gerenköy'den Kozbeyli'ye kadar birçok mahallede düzenlenecek iftar programlarıyla Foçalılar ramazanın bereketini ve paylaşma kültürünü birlikte yaşayacak. Mahalle meydanlarında ve çok amaçlı salonlarda kurulacak sofralar, komşuluk bağlarını güçlendirecek buluşmalara ev sahipliği yapacak.

"Ramazanın bereketini birlikte paylaşalım"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, konuya ilişkin açıklamasında, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştireceğini belirterek, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Biz de Foça'da bu manevi atmosferi mahallelerimizde hep birlikte yaşamak istiyoruz. Aynı sofrada buluşmak, aynı duada yer almak, komşuluğu ve gönül bağlarımızı güçlendirmek bizim için çok değerli. Tüm hemşehrilerimizi mahalle iftarlarımıza davet ediyorum. Gelin, ramazanın bereketini Foça'da birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı.

"Foça'da Ramazan Sofraları" programı takvimi ise şu şekilde:"

• 1 Mart 2026 Pazar – Bağarası Meydanı

• 4 Mart 2026 Çarşamba – Yenifoça (Çok Amaçlı Etkinlik Salonu – İzmir B. Belediyesi İftarı)

• 4 Mart 2026 Çarşamba – Gerenköy Meydanı

• 10 Mart 2026 Salı – Yenibağarası (Çok Amaçlı Etkinlik Salonu)

• 14 Mart 2026 Cumartesi – Kozbeyli Köy Meydanı

• 14 Mart 2026 Cumartesi – Ilıpınar Köy Meydanı

• 15 Mart 2026 Pazar – Foça (Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı)

• 17 Mart 2026 Salı – Yeniköy Köy Meydanı

• 17 Mart 2026 Salı – Kocamehmetler Köy Kahvesi