Foça'da Ramazan Sofraları Mahallelerde Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Foça'da Ramazan Sofraları Mahallelerde Kuruluyor

26.02.2026 11:45  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foça Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenleyeceği 'Foça'da Ramazan Sofraları' programıyla vatandaşları bir araya getirerek dayanışma ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Foça Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenleyeceği "Foça'da Ramazan Sofraları" programıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturacak; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu mahalle iftarlarında yaşatılacak.

Foça Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini mahallelerde yaşatmak amacıyla "Foça'da Ramazan Sofraları" programını başlatıyor. İlçenin farklı noktalarında kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar aynı masa etrafında buluşacak, birlik ve dayanışma ruhu büyütülecek. Bağarası'ndan Yenifoça'ya, Gerenköy'den Kozbeyli'ye kadar birçok mahallede düzenlenecek iftar programlarıyla Foçalılar ramazanın bereketini ve paylaşma kültürünü birlikte yaşayacak. Mahalle meydanlarında ve çok amaçlı salonlarda kurulacak sofralar, komşuluk bağlarını güçlendirecek buluşmalara ev sahipliği yapacak.

"Ramazanın bereketini birlikte paylaşalım"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, konuya ilişkin açıklamasında, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştireceğini belirterek, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Biz de Foça'da bu manevi atmosferi mahallelerimizde hep birlikte yaşamak istiyoruz. Aynı sofrada buluşmak, aynı duada yer almak, komşuluğu ve gönül bağlarımızı güçlendirmek bizim için çok değerli. Tüm hemşehrilerimizi mahalle iftarlarımıza davet ediyorum. Gelin, ramazanın bereketini Foça'da birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı.

"Foça'da Ramazan Sofraları" programı takvimi ise şu şekilde:"

• 1 Mart 2026 Pazar – Bağarası Meydanı

• 4 Mart 2026 Çarşamba – Yenifoça (Çok Amaçlı Etkinlik Salonu – İzmir B. Belediyesi İftarı)

• 4 Mart 2026 Çarşamba – Gerenköy Meydanı

• 10 Mart 2026 Salı – Yenibağarası (Çok Amaçlı Etkinlik Salonu)

• 14 Mart 2026 Cumartesi – Kozbeyli Köy Meydanı

• 14 Mart 2026 Cumartesi – Ilıpınar Köy Meydanı

• 15 Mart 2026 Pazar – Foça (Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı)

• 17 Mart 2026 Salı – Yeniköy Köy Meydanı

• 17 Mart 2026 Salı – Kocamehmetler Köy Kahvesi

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da Ramazan Sofraları Mahallelerde Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:45:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Foça'da Ramazan Sofraları Mahallelerde Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.