Fon çıkışının tamamına yakını mevduata gitti, Bakan Şimşek bunu geçici bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, fonlardan çıkan kaynağın neredeyse tamamının banka mevduatlarına yöneldiğini açıkladı. Şimşek'e göre bu eğilim kalıcı değil; güvenin yeniden tesis edilmesiyle sermaye piyasası araçlarına ilgi artacak.
Bakan Şimşek: "Fonlardaki çıkışın tamamına yakını bankalardaki mevduatlara gitti, bu durum geçici, güven tekrar gelecek ve sermaye piyasası araçlarına ilgi artacak"
Kaynak: AA
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