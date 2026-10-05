Fon soruşturması soruları yarın AA Editör Masası'nda Adalet Bakanı Gürlek'e yöneltilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Gürlek, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Gürlek'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, ayrıca X hesabı (@anadoluajansi) ile (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.