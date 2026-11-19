Fon soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli Çağlayan'da adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.
Sermaye piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlıların savcılıkta ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.
Kaynak: AA
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