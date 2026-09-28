Fon soruşturmasında SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor? - Son Dakika
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Fon soruşturmasında SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor?

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Fon soruşturmasında SPK\'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor?
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Sermaye piyasası soruşturmasında SPK'nın başvurusu üzerine Başsavcılık, şirketler ve fon tüzel kişilikleri üzerindeki adli blokajları kaldırarak kilitlenen 131 fonun resmi tasfiye sürecini başlattı; adli makamlar operasyonel kilitlenmeyi önlemek amacıyla soruşturmayı tüzel yapılardan doğrudan şüpheli şahıslara ve onların kişisel mal varlıklarına yönlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon soruşturmasında, şirketler ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Başsavcılığa gönderdiği resmi yazı ortaya çıktı. Gelişmeyle birlikte şirket ve fon tüzel kişilikleri üzerindeki adli el koyma kararları kaldırılırken, sürecin adli ve idari boyutları netleşti.

SPK YAZISIYLA SÜREÇ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

SPK Başkanı imzasıyla Başsavcılığa gönderilen yazıda, soruşturmadaki piyasa dolandırıcılığı ve suç geliri elde edildiğine dair kuvvetli suç şüphesi tespitlerine itiraz edilmedi. Ancak 26 Eylül tarihli müzekkerede, sorumlu tüzel kişiler ve fonlar listesinde yer alan şirketler üzerindeki tedbirlerin gözden geçirilmesinin faydalı olacağı iletildi.

Başsavcılığın şirket ve fonlar üzerindeki blokajları kaldırması, SPK’nın 17 Eylül’de TEFAS’ta işleme kapattığı 131 fonun tasfiye kararını etkilemiyor. İdari kısıtlamalar ve yatırımcıyı koruma tedbirleri SPK bünyesinde aynen uygulanmaya devam ediyor.

TİCARİ KİLİT AÇILDI, ŞAHSI HESAPLAR VE ŞÜPHELİLER KISITLI KALDI

Alınan karar doğrultusunda adli makamlar, tüzel kişiliklerin ticari faaliyetlerini tamamen durdurmak yerine incelemeyi doğrudan suça karıştığı iddia edilen gerçek kişilere ve onların kişisel mal varlıklarına yoğunlaştırdı.

Bu adımla birlikte:

  • Mağduriyetlerin önlenmesi hedeflendi: Şirketlerin kilitlenmesi nedeniyle çalışanların maaş alamaması, tedarikçi borçlarının ödenememesi ve dürüst yatırımcıların paralarına ulaşamaması gibi zincirleme mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlandı.
  • Varlık değer kaybı engellendi: Şirket tüzel kişiliklerinin batmasının önüne geçilerek, varlıkların değer kaybetmeden korunması sağlandı.

TASFİYE SÜRECİNİN ÖNÜ AÇILDI

Adli tedbirlerin kaldırılması, SPK'nın TEFAS'a kapattığı 131 fon ile ilgili başlattığı tasfiye sürecinin fiilen ve hukuken yürütülebilmesi için zorunlu bir adım olarak öne çıkıyor. Üzerinde adli el koyma bulunan fon ve şirket varlıklarının satılarak yatırımcılara dağıtılması mümkün değilken, blokajların kalkmasıyla tasfiye masasının çalışmasının önü açıldı.

Öte yandan, şirketler üzerindeki tedbirler esnetilse de suça karıştığı belirlenen şüphelilerin, yöneticilerin ve firari isimlerin şahsi mal varlıkları üzerindeki adli kısıtlamalar ile para hareketlerine yönelik incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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