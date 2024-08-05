Fosil Yakıtlı Teknelere Sapanca Gölü'nde Cezalar Kesildi

Güncel

Fosil yakıtlı teknelerle Sapanca Gölü'ne girenlere ceza yağdı

Jandarma yakaladı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü cezayı kesti

SAKARYA - Sapanca Gölü'ne fosil (benzin/dizel) yakıtlı teknelerle giren 6 kişi, jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yakalandı. Tekne sahiplerine toplamda 105 bin 966 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Sakarya'nın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne fosil yakıtlı teknelerle giren kişiler jandarmadan kaçamadı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar göl yüzeyi ve kıyılarında 33 önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirilerek, 150 saat seyir ve kıyı kontrolü yapıldı. Kontrollerde; uyarılara rağmen gölde fosil yakıtlı tekne yüzdürme sorumsuzluğu gösteren 6 fosil yakıtlı tekne sahibi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

105 bin 966 TL idari para cezası uygulandı

Sakarya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17.661 TL olmak üzere toplamda 105.966 TL İdari para cezası uygulandı.