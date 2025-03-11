Frankofon Film Festivali Türkiye'de

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve Institut Français Türkiye'nin öncülüğünde düzenlenen Frankofon Film Festivali, 14 - 23 Mart arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer 13 şehirde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, Fransızca konuşan dünya sinemasını Türk izleyicisine tanıtmayı amaçlıyor.

Institut Français Türkiye Görsel-İşitsel Ataşesi Florent Signifredi, festivalin İstanbul'daki basın toplantısında, bu yılki programın son dönem Fransız yapımlarının en iyilerini sunduğunu ve Türk izleyicisinin hem Fransız sinemasını hem kültürel çeşitliliği keşfetme fırsatı bulacağını vurguladı.

Festivalin programında, Cannes, Toronto ve Venedik gibi prestijli festivallerde ödüller kazanan filmler yer alacak. Fransa, Belçika, Kanada, İsviçre, Lüksemburg ve Romanya gibi ülkelerden gelen 12 uzun metraj ve 4 kısa film ile sinemaseverler, Fransızca konuşan dünyanın yaratıcı sinemasına dair önemli örnekleri izleyecek.

Festival, bu yıl İstanbul, İzmir ve Ankara'nın yanı sıra Bergama, Ayvalık, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Kapadokya, Edirne, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Lüleburgaz, Mersin, Mardin ve Muğla gibi 16 farklı şehirde gösterimlere ev sahipliği yapacak. Her şehir, Fransız sinemasının ritmiyle titreşecek ve izleyiciler, Frankofon dünya sinemasının yaratıcı çeşitliliğini deneyimleyecek.

Festival, Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg, Romanya ve İsviçre büyükelçiliklerinin katkılarıyla, Türk izleyicilerine Fransızca konuşan ülkelerin kültürlerini tanıtmayı ve kültürel çeşitliliği kutlamayı hedefliyor. Bu yılki yenilikler arasında daha fazla film ve daha fazla temsil edilen ülke bulunuyor. Ayrıca İzmir'de Institut Français ve Karaca Sineması'nda paralel bir program düzenlenecek, Başkent Üniversitesi ile iletişim alanında işbirliği yapılacak ve Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ile kısa film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Bu yılki festivalin en dikkat çeken yapımları arasında, La Voie Royale (Fransa, 2023), Kanaval ( Haiti, 2024), Les Femmes au Balcon (Fransa, 2024) ve Nina et le Secret du Hérisson (Fransa, 2023) gibi önemli yapımlar yer alıyor. La Voie Royale, Cannes'ın Acid bölümünde gösterime girmesiyle dikkat çekerken, Kanaval ise Toronto Film Festivali'nden beğenilerle dönerek Haiti'nin rengarenk dünyasını izleyiciye sunuyor. Les Femmes au Balcon, kadın dayanışmasının dokunaklı bir portresini çiziyor, Nina et le Secret du Hérisson ise şiirselliği ve şefkatiyle izleyicilerin gönlünde yer ediyor.

Frankofon Film Festivali, İsviçre Büyükelçiliği'nin yanı sıra birçok kültür merkezi ve sinema ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek. İstanbul'daki gösterimler 14-23 Mart tarihleri arasında Institut Français sinema salonu ve Beyoğlu Sineması'nda yapılacak. İzmir'deki gösterimler ise 17- 27 Mart 2025 tarihleri arasında Institut Français ve Karaca Sineması'nda gerçekleşecek. Ankara'daki gösterimler ise 17-23 Mart tarihlerinde Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda izleyicilerle buluşacak.