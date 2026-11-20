PARİS, 20 Kasım (Xinhua) -- Fransa, siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi, ülkenin dijital egemenliğinin güçlendirilmesi ve devlet bilgi sistemlerinin, kritik altyapının ve işletmelerin siber saldırılara karşı korunmasının iyileştirilmesi amacıyla "Fransa 2030" programı kapsamında 200 milyon euro (219 milyon ABD doları) kaynak ayıracak.

Fransız hükümetinin perşembe günü yayımladığı açıklamaya göre, söz konusu kaynak öncelikle siber saldırı tespitini iyileştirmek, güvenlik açıklarını belirlemek ve savunma önlemlerini otomatikleştirmek için kullanılacak. Finansmanla, yeni siber güvenlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kritik teknolojilerin daha iyi korunması ve Fransa'nın siber güvenlik sektörünün güçlendirilmesi de desteklenecek.

Hükümet, söz konusu kaynağı yapay zeka çağında yazılım geliştirme zincirlerinin güvenliğini sağlamak, kuantum sonrası şifreleme çözümlerinin geliştirilmesini desteklemek, geleceğin telekomünikasyon ağlarını korumak ve dijital ekipmanların güvenliğini değerlendirme kapasitesini güçlendirmek için de kullanacak.

Devlet bilgi sistemlerinin güvenliği konusunda 2027 yılından itibaren her bakanlığın, dijital bütçesinin en az yüzde 5'ini siber güvenliğe ayırmasını zorunlu kılacak olan hükümet, bu oranı 2030 yılına kadar yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Kritik altyapı ve işletmelerin korunması kapsamında ise Fransa, özellikle temel hizmetlerin sağlandığı tesislere odaklanarak, yaklaşık 20.000 kuruluşun siber güvenlik yükümlülüklerini sıkılaştıracak.

Fransa son dönemde bir dizi siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. Credit Mutuel Arkea bankacılık grubu, kasım ayında uğradığı siber saldırıyla 100 milyon euronun üzerinde bir soygunun hedefi olmuş, ekim ayında ise soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıdan yüzlerce süpermarket etkilenmişti.