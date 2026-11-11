Fransa, 35 yasa dışı yerleşim kuran İsrailli Dagan'ı ülkeye sokmayıp sınır dışı etti

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan birçok yerleşimi bünyesinde barındıran İsrailli Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişine izin vermedi.

The Jerusalem Post gazetesinin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, geçen hafta Fransız yetkililer Dagan'ın ülkeye girişini engelledi ve sınır dışı etti.

Fransa'ya yaptığı seyahat sırasında ülkeye giriş yaparken sorguya alınan Dagan, işgal altındaki Batı Şeria'daki Şomron Bölge Konseyi Başkanı olması, Batı Şeria'da 35 yasa dışı İsrail yerleşimi kurması ve Gazze'deki toprakların gasbedilerek Gush Katif yerleşiminin yeniden kurulmasını savunduğu için ülkeye alınmadı.

Fransız yetkililer, Dagan'a ülkeye girişinin yasaklandığını gösteren belgeleri sunarak sınır dışı etti.

Dagan, konuya ilişkin soruya "Siyonist olmaktan" ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek "yerleşim kurmaktan" gurur duyduğu şeklinde yanıt verdi.

Fransa daha önce İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.