Fransa Başbakanı Barnier Hükümeti Düşürüldü - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Barnier Hükümeti Düşürüldü

Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan güvensizlik oylaması sonucunda Başbakan Barnier görevden alındı.

04.12.2024 23:29
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(ANKARA) - Fransa Ulusal Meclisi'nde, bugün Başbakan Michel Barnier aleyhine güvensizlik oylaması yapıldı. Marine Le Pen'in aşırı sağcı Partisi Ulusal Birlik ile Sol Koalisyon NFP'nin işbirliği sonucunda 331 güvensizlik oyuyla Barnier hükümeti düştü.

Fransa Ulasal Meclisi'nde, bugün Fransa Başbakanı Barnier'in bütçesini oylama yapmadan geçirmek için özel yetkilerini kullanması üzerine muhalefetin talebi üzerine güvenoylaması yapıldı. Barnier, oylama öncesinde ateşli bir konuşma yaparak milletvekillerini kendisini görevden almamaya çağırdı. Barnier, görevden alınsa bile borcun ortadan kalkmayacağını vurgulayarak, aşırı sağcı Ulusal Birlik'ten Le Pen ve dol koalisyondan Eric Coquerel'i kendisini bütçe konusundaki endişelerini dinlememekle suçladı.

Barnier, konuşmasında, "Bir hakikat ve sorumluluk anına ulaştık, borcumuzun gerçeklerine bakmamız gerekiyor. Zor önlemler önermek benim için bir zevk değil" dedi. Barnier ayrıca bütçesini parlamentoya danışmadan geçirdiğini savunarak, belgeyi hazırlamak için parlamentonun her iki kanadıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Daha sonra Fransa Başbakanı Barnier, sol ve aşırı sağ partilerin birleşerek güvensizlik önergesi lehinde oy kullanmasıyla görevden alındı. Buna göre, Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet, güvensizlik oylamasıyla düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanmasından sadece üç ay sonra Barnier'e karşı verilen önergeye, milletvekilleri 331 oyla ezici bir çoğunlukla destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı Barnier Hükümeti Düşürüldü - Son Dakika

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