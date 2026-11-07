Fransa'da kan merkezinin soğutma sistemine siber saldırı, sıcaklıkları yükseltti

Fransa'da kan merkezinin soğutma sistemine siber saldırı, sıcaklıkları yükselttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Saint-Denis kentindeki kan kurumunun soğutma sistemleri siber saldırıyla uzaktan manipüle edildi ve sıcaklıklar normalin çok üzerine çıktı. Yetkililer, değişimin hızla tespit edildiğini, numune veya kan ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi için önlem alındığını bildirdi.
SAİNT-DENİS, 7 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın Saint-Denis kentinde bulunan Kan Kurumu Genel Merkezi, 6 Kasım 2026.
Fransa'daki kan depolama merkezinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi.
Yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada, soğutma sistemlerinin uzaktan manipüle edildiğini ve sıcaklıkların normal çalışma seviyelerinin çok üzerine çıktığını bildirdi.
Yetkililer ayrıca sıcaklık değişiminin hızla tespit edildiğini, numune veya kan ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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