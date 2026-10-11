Fransa'da Melenchon, NATO operasyonu uğruna çocukların ölmesine karşı çıktı - Son Dakika
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Fransa'da Melenchon, NATO operasyonu uğruna çocukların ölmesine karşı çıktı

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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin aşırı sol adayı Jean-Luc Melenchon, Fransa'nın savaşların tarafı olmasını istemediklerini söyledi. Melenchon, çocukları NATO operasyonu uğruna ölmeye hazırlamayacaklarını ve oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesini istedi.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aşırı solun adayı olan Jean-Luc-Melenchon, ülkesinin devam eden savaşların doğrudan bir tarafı haline gelmesini istemediğini belirterek, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı, NATO tarafından kurgulanan riskli bir operasyon uğruna ölmeye hazırlamayacağız." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi öncesi siyaset gündemi ısınırken, adayların seçim çalışmaları devam ediyor.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen aşırı solcu Jean-Luc Melenchon, Clermont-Ferrand kentinde düzenlediği mitingde, Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Melenchon, Navi Pillay'ın İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna varan Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma komisyonuna başkanlık ettiğini hatırlattı.

Fransız dış politikasına ve ülkenin karşı karşıya olduğu risklere değinen Melenchon, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların yayılma tehlikesine dikkati çekti.

Melenchon, "Ukrayna veya Suudi Arabistan'da çatışmanın doğrudan tarafı haline gelmek istemediğimiz büyük bir tehlikedir." ifadesini kullandı.

Fransa'nın bu tehditler karşısında "bağlantısızlığını" savunduklarını belirten Melenchon, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı, NATO tarafından kurgulanan riskli bir operasyon uğruna ölmeye hazırlamayacağız." dedi.

Melenchon, gelişmekte olan yapay zeka dünyasına da değinerek, bu alanda uluslararası denetimin artırılmasını istedi. Melenchon, "yapay zeka alanında Fransız egemenliğinin tesis edilmesi" gerektiğini vurguladı.

Fransa'da hükümetin artan kamu borcuyla mücadelesi sürerken Melenchon, Fransa Merkez Bankası'ndaki kamu borcunun yüzde 18'ine karşılık gelen devlet tahvillerinin silinmesini talep ettiğini hatırlattı.

Melenchon, liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemlere desteğini yineleyerek, "okullardaki durumun bir gözden kaçırma ya da ihmal sonucu olmadığını, sistematik olarak yıllardır kurgulandığını" ifade etti.

Melenchon, oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesini istedi.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak. Kamuoyu anketleri, aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in iki turlu seçimlerin ilk turunda başı çekeceğini gösteriyor.

Kaynak: AA
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