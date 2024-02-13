Fransa'da Muhalefet Partisi Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yapacak - Son Dakika
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Fransa'da Muhalefet Partisi Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yapacak

Fransa\'da Muhalefet Partisi Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yapacak

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Filistin devletini tanıma çağrısı yapan önergeyi meclise sunacak. LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Filistin'deki durumdan endişe duyduklarını belirterek, Fransa'nın Filistin devletini tanımasını isteyeceklerini açıkladı. Panot, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması için Fransa'nın daha etkili bir şekilde konuşması gerektiğini vurguladı.

13.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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Fransa'da, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin, "Fransa'nın Filistin devletini tanıması çağrısı" yapan önergeyi meclise sunacağı bildirildi.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistin'de korkunç eşiklerin aşıldığını ve buradaki durumundan endişe duyduklarını dile getirdi.

Panot, partisinin, Fransa'nın Filistin devletini tanıması çağrısı yapan önergeyi bugün meclise sunacağını belirtti.

Söz konusu önerge kapsamında, Fransa'nın, Filistin devletini Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde de tanımasını isteyeceklerini kaydeden Panot, bugün mecliste Gazze'den dönen Fransız doktor heyetiyle bir araya geleceklerini ifade etti.

Panot, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, tüm Filistin halkından (Gazze'nin) güneyine sığınmasını istedikten sonra 1,4 milyon Filistinli Refah'ta sıkıştı kaldı." dedi.

Öncesinde "kırmızı bir çizgi" oluşturan Refah kentine artık Netanyahu'nun saldırı düzenlediğini söyleyen Panot, tüm derneklerin, Refah'taki bu saldırıların "kan gölüne" dönüşeceğini belirttiğini aktardı.

"Bir halkın tamamını güneye sığınmaya zorladıktan sonra aynı yerde çadırlarda yaşayan insanları hedef alarak ne tür bir mesaj verildiğini bilmiyorum." diyen Panot, böyle hareket ederek "İsrail'in soykırım niyetini ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durum karşısındaki endişelerini de dile getiren Panot, "Fransa'nın, Netanyahu'nun Gazze'deki katliamları durdurması için, bu ülkeye yönelik yaptırım meselesi konusunda daha yüksek sesle konuşması gerektiğini" kaydetti.

Kaynak: AA

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