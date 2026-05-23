Fransa'da Müslüman Buluşması Yasaklandı
Fransa'da Müslüman Buluşması Yasaklandı

23.05.2026 21:13
Fransa'da mahkeme, valiliğin "Batıdaki Müslümanların Yıllık Buluşması" etkinliğini yasaklama kararını onayladı.

Nantes Belediye Başkanı Johanna Rolland, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nantes İdari Mahkemesinin, "Batıdaki Müslümanların Yıllık Buluşması" etkinliğine yönelik Loire-Atlantique Valiliğinin yasaklama kararını onayladığını bildirdi.

Rolland, valiliğin bu yasağı etkinlikten yalnızca 1 gün önce aldığını ve kararın binlerce Müslüman vatandaş ve aileyi uzun zamandır bekledikleri bir buluşmadan mahrum bıraktığını belirtti.

Cumhuriyetin insanları bir araya toplaması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Rolland, "Organizatörlerin ve katılmayı planlayanların üzüntüsünü ve hayal kırıklığını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Loire-Atlantique Valiliğinin X hesabından dün yapılan açıklamada, Vali Fabrice Rigoulet-Roze'un İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatı üzerine bugün ve yarın Nantes kentinde düzenlenmesi beklenen "Batıdaki Müslümanların Yıllık Buluşması" etkinliğini yasaklama kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yasaklama kararının, Fransa'daki Müslümanlar Derneği yetkililerinin de aralarında bulunduğu bazı katılımcıların etkinlikte suç teşkil edebilecek, insan onuru ve Cumhuriyet ilkelerine aykırı ifadeler sarf etme ihtimaline karşı alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

