Fransa'da öğrenci eylemlerinde 6 bin 877 gözaltı, 1000'den fazla yaralı var - Son Dakika
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Fransa'da öğrenci eylemlerinde 6 bin 877 gözaltı, 1000'den fazla yaralı var

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Fransa'da lise ve üniversite öğrencilerinin okullara daha fazla bütçe, imkan ve personel talebiyle başlattığı eylemler yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Bu süreçte 6 bin 877 kişi gözaltına alınırken 21 kişi tutuklandı, 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Fransa'da okullar için daha fazla imkan ve personel talebiyle başlayan öğrenci eylemleri yaklaşık 1 aydır sürüyor.

Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri, başkent Paris başta olmak üzere Lille, Marsilya ve Rennes'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte eylem düzenliyor.

Ülkede yaklaşık 1 aydır devam eden eylemler kapsamında öğrenciler, eğitim koşullarının iyileştirilmesini, hükümetin okullara daha fazla bütçe, imkan ve personel ayırmasını talep ediyor.

Bretagne ve Ille-et-Vilaine Valiliğinden yapılan açıklamada, Rennes kentindeki yaklaşık 10 lisede eylemlerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, birçok lisenin önünde ciddi yangınların ve şiddet olaylarının yaşandığı, polis ve itfaiye ekiplerinin bu olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Rennes'deki Joliot Curie Lisesinin yakınlarında bulunan polislere farklı cisimler fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, lise öğrencilerine bölgedeki şiddet yanlısı kişilerden ayrı durmaları çağrısı yapıldı.

Bouches-du-Rhone ilindeki lise sendikası MNL13'ün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Marsilya Üniversitesine bağlı 2 farklı kampüse girişleri engelledi.

Marsilya'da eylemlere katılan okullar arasında yer alan Saint-Charles, Thiers ve Victor-Hugo liselerinin öğrencileri de okullarının önündeki "abluka eylemlerine" katıldı.

Bouches-du-Rhone iline bağlı Aix-en-Provence kentinin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Sciences Po Aix öğrencileri de okullarının önünde eylem yapıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya'daki Saint-Exupery Lisesi önünde görevli polis, boynuna isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Reims kentinde ise Arago Lisesinin önündeki eylem sırasında atılan havai fişekler nedeniyle 2 kamu görevlisi yaralandı.

"Tüm bu meseleler zaman, istişare ve saygı gerektiriyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te otomobil fuarında basına yaptığı açıklamada, lise öğrencilerinin talepleri konusunda ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Macron, öğrencilerin talepleriyle ilgili, "Tüm bu meseleler zaman, istişare ve saygı gerektiriyor." dedi.

"Lise öğrencilerinin kendisini ifade etmesi, gelecekleri ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi konusunda düşünmesi çok iyi bir şey." ifadesini kullanan Macron, gençlerin eylemlerinin sükunet ve düzen içinde yapılması gerektiğini savundu.

Macron, eylemler kapsamında meydana gelen şiddet olaylarının haklı yanı olmadığı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu (şiddet) kabul edilemez." dedi.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde ayrıca 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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