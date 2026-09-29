Fransa'da polisin lise öğrencisini yüzünden yaralamasına 2 ayrı soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Fransa'da polisin lise öğrencisini yüzünden yaralamasına 2 ayrı soruşturma başlatıldı

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Val-d'Oise'de polisin lise öğrencisini yüzünden yaralaması ve bir öğrencinin polise şiddet uygulamasıyla ilgili 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Pontoise Savcılığı, Cougar tipi silahtan çıkan mühimmatın öğrencinin yüzüne isabet ettiğini ve dişlerinde kırıklar oluştuğunu bildirdi.

Fransa'nın Val-d'Oise ilinde polisin lise öğrencisini yüzünden yaralamasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, lise öğrencileri dün Val-d'Oise iline bağlı Saint-Ouen-l'Aumone kentinde Chateau d'Epluches Lisesi yakınlarında eylem yaptı.

Pontoise Savcılığından yapılan açıklamada, eylemde bir lise öğrencisinin kendisini iten polise vurduğu belirtildi.

Açıklamada, bir diğer polisin olay sırasında yere düşen öğrenciye karşı Cougar tipi fırlatma silahı kullandığı, bu silahtan çıkan mühimmatın öğrencinin yüzüne isabet ettiği aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin dişlerinde kırıklar olduğu ifade edilen açıklamada, olaya ilişkin, polisin fırlattığı mühimmatla öğrenciyi yüzünden yaralaması ve bir öğrencinin polise şiddet uygulamasıyla ilgili 2 ayrı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polisin fırlattığı mühimmatla ilgili açılan soruşturma, Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından yürütülecek.

5 milletvekili, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu

Val-d'Oise milletvekilleri Aurelien Tache, Carlos Martens Bilongo, Gabrielle Cathala, Arnaud Le Gall ve Paul Vannier, olayla ilgili Pontoise Cumhuriyet Savcılığına dün suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Chateau d'Epluches Lisesi yakınında lise öğrencileri tarafından yapılan eylemin barışçıl olmasına rağmen polisin müdahale ettiği belirtilmişti.

Dilekçede, eylem kapsamında çekilen 29 saniyelik bir görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı kaydedilirken, "(Görüntüde) Şunları görüyoruz, 3 polis memuru, tehdit teşkil etmeyen bir gence saldırıyor, bir polis memuru silahsız bir genç adama vurmak için copunu kullanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Görüntüde ayrıca bir polisin, 3 metrelik mesafeden söz konusu gencin yüzüne doğru bir mühimmat fırlattığının görüldüğü aktarılan dilekçede, olay sırasında gencin kendisini savunma amacı dışında şiddet içeren bir eylemde bulunmadığı savunulmuştu.

Lise öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle dün ülke genelinde liselerin önünde eylem düzenlemişti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, liselilerin dünkü eylemleri kapsamında 164 kişinin gözaltına alındığını, 12 güvenlik görevlisi, 8 öğretmen ve yaklaşık 12 öğrencinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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