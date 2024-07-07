Fransa'da Sol İttifakın Seçim Vaatleri Arasında Filistin Devletinin Tanınması Yer Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Sol İttifakın Seçim Vaatleri Arasında Filistin Devletinin Tanınması Yer Alıyor

Fransa'da yapılan erken genel seçimlerde birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının başlıca seçim vaatleri arasında Filistin devletinin tanınması bulunuyor. Sol ittifak, ayrıca asgari ücreti yükseltme, gıda ve enerji fiyatlarını dondurma, İsrail'e karşı yaptırım uygulama ve emeklilik yaşını düşürme gibi vaatlerde bulunmuştu. LFI lideri Jean-Luc Melenchon, hükümet kurmaya hazır olduklarını belirtirken, Macron cephesi ise LFI'nin içinde bulunduğu bir koalisyona yanaşmayacaklarını ifade etti. Filistin destekçisi LFI'nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

07.07.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde, sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının başlıca seçim vaatleri arasında Filistin devletinin tanınması yer alıyor.

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

Yeni Halk Cephesini, ikinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ve üçüncü sıraya gerileyen ilk turun birincisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı izledi.

Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği bugün yapılan 2. turda, hiçbir ittifak Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı.

Seçim yarışındaki ittifakların Mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

Sandıktan birinci çıkan sol ittifakının en büyük partisi LFI lideri Jean-Luc Melenchon, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya ve ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Macron cephesi, daha önceki genel seçim kampanyalarında da sert dille eleştirdiği LFI'nin içinde bulunduğu bir koalisyona yanaşmayacakları sinyalini verirken; solcu lider Melenchon da partisinin, Macron ittifakı ile hükümet kurmayacağını belirtiyor.

Seçimin kazananı solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI'nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Filistin devletini tanıma taahhüdü

Seçim kampanyasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarma sözü veren sol ittifakı, gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını da dondurmayı vadetmişti.

Solcu ittifak, Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken; Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

Kira yardımlarını yüzde 10 artırmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek de ittifakın vaatleri arasında yer alıyordu.

LFI, Filistin'e verdiği destekle öne çıkıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI'nin, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı 7. sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesine önayak olmuştu.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Filistin, Hükümet, İsrail, Fransa, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Sol İttifakın Seçim Vaatleri Arasında Filistin Devletinin Tanınması Yer Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:28 Özgür Özel, “Bir kere de biz giyelim“ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, "Bir kere de biz giyelim" demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
18:23 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:41 Kırıkkale’de sorumsuzluğun resmi Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi Kırıkkale'de sorumsuzluğun resmi! Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 00:14:40. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Sol İttifakın Seçim Vaatleri Arasında Filistin Devletinin Tanınması Yer Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement