Fransa'nın Val-de- Marne ilinde iki tramvayın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, başkent Paris'i Val-de-Marne ilindeki Orly kentine bağlayan T9 numaralı tramvay hattını işleten Keolis firması, hat üzerinde bu akşam kaza meydana geldiğini açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Val-de-Marne iline bağlı Thiais kentindeki Verdun-Hoche durağı noktasında yerel saatle 20.00 sularında T9 numaralı hat üzerinde seyreden iki tramvay çarpıştı.

Kazanın hangi koşullarda gerçekleştiğinin tespit edilmesi için incelemeler devam ediyor.

Paris İtfaiye Teşkilatı, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı. T9 hattı üzerindeki bu akşamki tüm seferler iptal edildi.