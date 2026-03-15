Fransa'da Yerel Seçimlerin İlk Turu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Yerel Seçimlerin İlk Turu Başladı

15.03.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunda 49 milyon seçmen oy kullanıyor, sonuçlar 20.00'de açıklanacak.

Fransa genelinde yerel seçimlerin ilk turu için seçmenler sandık başına gidiyor.

Ülkede her 6 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerin ilk turunda yaklaşık 49 milyon seçmen için kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, küçük kentlerde 18.00, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Resmi olmayan sonuçlar, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

904 bin 42 aday yarışıyor

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Seçimlerde, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışacak.

İlk turda oyların yüzde 50'sini alan liste galip sayılırken, herhangi bir liste yeterli oy sayısına ulaşmazsa ilk turda en az yüzde 10 oy alan listeler ikinci turda tekrar yarışacak.

Belediye başkanları, ikinci turun ardından oluşturulan ilk belediye meclisi sırasında meclis üyeleri tarafından seçilecek.

İkinci turu 22 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 944 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

Öte yandan, ülkenin en büyük 3 kenti Paris, Marsilya ve Lyon'da seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini seçecek.

Ülkedeki 68 belediye için herhangi bir aday bu seçimlerde başvuruda bulunmadı. Bu belediyelerde seçim düzenlenmeyecek ve belediye işleri valiliğin atadığı 3 kişilik bir delegasyon tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA

Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:17:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.