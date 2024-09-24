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Fransa'dan BM için reform çağrısı

Fransa'nın Dışişleri Bakanı Barrot, BM'de reform yapılmasını ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini istedi.

24.09.2024 14:48
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Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, "daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması için" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil, uluslararası sistemde reform yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot, BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katıldığı ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu.

Birçok devletin, BM Şartına, milletlerarası işbirliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı uluslararası sistemde reform yapılmasını istediğini hatırlatan Barrot, "küresel yönetişimin daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması gerektiğini" dile getirdi.

Uluslararası sistem için "artık reform yapılması gereken bir sistem" diyen Barrot, BMGK'da daimi ve geçici her iki kategoride de üye sayının artırılması ve Afrika'nın varlığının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Barrot ayrıca, Rusya- Ukrayna Savaşını ve Orta Doğu'daki gerilimi de ele aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Barrot, bu saldırıların "derhal durması gerektiğini" vurguladı.

Lübnan dahil Fransa'nın "uluslararası düzeni sekteye uğratan başlıca krizleri çözmek için" çalışmayı sürdüreceğini dile getiren Barrot, Orta Doğu'daki gerilim konusunda "Fransa bir kez daha taraflara ve onları destekleyenlere gerilimi düşürmeleri ve başta sivil halk olmak üzere herkes için yıkıcı olacak bölgesel bir çatışmadan kaçınmaları çağrısını yineliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barrot, BMGK'nin Lübnan konusunda bu hafta acil bir toplantı düzenlemesini talep ettiğini ve Gazze'de esirlerin salıverilmesi, uluslararası insancıl hukuka saygının tesisi ve ateşkes sağlanmasını talep etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Bakan Barrot ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını da "kararlı" şekilde kınamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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