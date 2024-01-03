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Fransa'dan Gazze'ye Gıda Yardımı - Son Dakika
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Fransa'dan Gazze'ye Gıda Yardımı

Fransa, Gazze halkına besin değeri yüksek gıda yardımı yapacak olan geminin Mısır'a doğru yola çıkacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 705 ton gıda yardımının Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından dağıtılacağı belirtildi. Yardımlar arasında gıda ürünlerinin yanı sıra ilk yardım çantaları ve tıbbi malzemeler de bulunuyor. Fransa, Gazze'deki insani durum karşısında endişe duyduğunu ve ortaklarıyla koordineli çalıştığını vurguladı.

Fransa\'dan Gazze\'ye Gıda Yardımı
03.01.2024 - 20:27,
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Fransa'dan Gazze'ye besin değeri yüksek gıda yardımı taşıyan geminin Mısır'a doğru yola çıkacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Kasım 2023'te Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Gazze halkı için besin değeri yüksek 705 ton gıda yardımı yapılacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Fransa'nın Le Havre Limanı'ndan 20 Aralık 2023'te yola çıkan 350 ton gıda yardımını taşıyan geminin 8 Ocak'ta Mısır'ın Port Said Limanı'na ulaşacağı ifade edildi.

Söz konusu 705 tonluk yardımın diğer yarısını taşıyan geminin de bugün Le Havre Limanı'ndan Port Said Limanı'na doğru yola çıkacağı belirtilen açıklamada, bu yardımların tamamının Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından dağıtılacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu yardımların arasında gıda ürünlerinin yanı sıra ilk yardım çantaları ve tıbbi malzemelerin de olduğu kaydedildi.

Fransa'nın Gazze'deki insani durum karşısında endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, buradaki gıda, içme suyu ve ilaç eksikliğinin Gazze'deki sivil halkı haftalardır ciddi sağlık ve gıda kriziyle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Gazze halkına yardım etmek için ortaklarıyla koordineli çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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