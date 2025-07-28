Fransa'dan İsrail'e Somut Önlemler Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'in Gazze'de yardım almaya çalışanları hedef almasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "hayatta kalabilecek" bir Filistin devleti için İsrail'e karşı somut önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Barrot, New York'ta, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen ve eş başkanlığını yaptığı, "Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın açılışında konuştu.

Fransız Bakan, Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilerin İsrail saldırılarının hedefi olmasına ilişkin, "Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan 80 yıl sonra, sivillerin, kadınların ve çocukların gıda dağıtım noktalarına giderken hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Konferansa katılımın yüksek olmasının "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun fikir birliğini ve seferberliğini gösterdiğini" dile getiren Barrot, konferansın iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için bir "dönüm noktası" olması gerektiğini vurguladı.

İki devletli çözümün "İsrail ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşama noktasındaki meşru isteklerine yanıt olabilecek tek çözüm" olduğunu kaydeden Barrot, İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı da önlemler alınmasının önemine dikkati çekti.

Barrot, "Sahada oldubittinin artması ile İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yeri inşa politikasını eşi benzeri görülmemiş şekilde hızlandırması karşısında, somut önlemler uygulayarak, hayatta kalabilecek bir Filistin devleti umudu korunmalıdır." dedi.

Filistin Konferansı ile birlikte " Orta Doğu'da siyasi bir çözüme yönelik yeni bir ivme başlattıklarını" söyleyen Fransız Bakan, Filistin devletinin tanınması, İsrail'in normalleşmesi ve bölgesel entegrasyonu, Filistin yönetiminin reformu ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi hususların konferansın temel noktalarını oluşturduğunu belirtti.

Barrot, "Bu savaş çok uzun sürdü ve sonlanmalı. Silahlar susmalı ve yerini acil ve kalıcı ateşkese bırakmalı." diye konuştu.