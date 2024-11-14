Fransa'dan İsrail Maçına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'dan İsrail Maçına Tepki

Fransa\'dan İsrail Maçına Tepki

Thomas Portes, Fransa'nın İsrail futbol takımını ağırlamasını utanç verici buldu, maçın iptalini istedi.

14.11.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ülkesinin, Gazze'de katliam yapan İsrail'in milli futbol takımını bu akşam Stade de France'ta (Fransa Stadyumu) oynanacak Fransa-İsrail maçı için ağırlamasını "utanç verici" bulduğunu belirtti.

Fransa-İsrail maçı, bu akşam yerel saatle 20.45'te başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde Stade de France'da oynanacak.

Fransız vekil Portes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu maçın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Portes, daha önce LFI milletvekilleriyle birçok kez maçın iptal edilmesi talebinde bulunduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sporun tarafsız olduğuna inandırmak katıksız bir yalan. Spor her daim uluslararası diplomasi alanı oldu. İsrail ordusu tarafından Gazze'de bir soykırım yapılırken, bir katliam yapan ve şu anda feci durumdaki Gazze'nin kuzeyinde bile zulümlerini artıran bir devleti temsil eden İsrail futbol takımını ağırlamak son derece utanç verici. Bu maç iptal edilmiş olmalıydı."

Fransa-İsrail karşılaşmasını iptal etmek için geç kalınmadığını vurgulayan Portes, "Umarım bazıları aklını başına toplar ve İsrail takımını ağırlamanın Fransa için son derece utanç verici olduğunu anlar." dedi.

Portes, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) maçın düzenlenmesinin Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) sorumluluğunda olduğuna yönelik açıklamasına ilişkin, Gazze'de soykırım yapılırken herkesin başka yere baktığını ve sorumluluklarını üstlenmediğini ifade etti.

"Bazen kararlar almak siyasi cesaret gerektirir." diyen Portes, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA), İsrail Futbol Federasyonunu askıya alma gücü olduğunu söyledi.

Portes, aylar önce Filistin Spor Federasyonunun, bu yönde bir talebi olduğunu hatırlattı.

Fransız vekil Portes, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fransa Futbol Federasyonunun da güçleri var. Bu maçı oynamak istemediğini, İsrail Federasyonunu ağırlamak istemediğini söyleme imkanı vardı. Fransız hükümetinin, bu maçı istemediğini söyleme imkanı vardı. Herkes bir sorun yokmuş gibi davranıyor."

Portes, bu maçla ilgili tartışmalar devam ederken, Filistin halkına yönelik katliamın devam ettiğine işaret etti.

ABD'de futbolcuların siyahi George Floyd'un ölümünün ardından yaptıkları eylemi örnek gösteren Portes, "Eğer bu maç oynanırsa, en azından Fransız futbolcuların, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı vermesini umuyorum." dedi.

Portes, statlarda Filistin bayrağının getirilmesinin yasaklanmasıyla ilgili, "Bütün futbol statlarında Filistin bayraklarını yasaklamak, Gazze'de yaşananların örtbas etme isteğini gözler önüne seriyor." yorumunda bulundu.

Thomas Portes, İsrail Milli Futbol Takımı'nı ağırlayarak, İsrail hükümetinin eylemlerini aklanmaya çalışıldığını savundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Politika, Futbol, İsrail, Fransa, Güncel, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail Maçına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
09:13 Cübbeli Ahmet’in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti
09:11 Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar
09:05 Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 20:48:54. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'dan İsrail Maçına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.