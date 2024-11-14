Fransa\'dan İsrail Maçına Tepki

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Fransa'da muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ülkesinin, Gazze'de katliam yapan İsrail'in milli futbol takımını bu akşam Stade de France'ta (Fransa Stadyumu) oynanacak Fransa-İsrail maçı için ağırlamasını "utanç verici" bulduğunu belirtti.

Fransa-İsrail maçı, bu akşam yerel saatle 20.45'te başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde Stade de France'da oynanacak.

Fransız vekil Portes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu maçın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Portes, daha önce LFI milletvekilleriyle birçok kez maçın iptal edilmesi talebinde bulunduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sporun tarafsız olduğuna inandırmak katıksız bir yalan. Spor her daim uluslararası diplomasi alanı oldu. İsrail ordusu tarafından Gazze'de bir soykırım yapılırken, bir katliam yapan ve şu anda feci durumdaki Gazze'nin kuzeyinde bile zulümlerini artıran bir devleti temsil eden İsrail futbol takımını ağırlamak son derece utanç verici. Bu maç iptal edilmiş olmalıydı."

Fransa-İsrail karşılaşmasını iptal etmek için geç kalınmadığını vurgulayan Portes, "Umarım bazıları aklını başına toplar ve İsrail takımını ağırlamanın Fransa için son derece utanç verici olduğunu anlar." dedi.

Portes, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) maçın düzenlenmesinin Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) sorumluluğunda olduğuna yönelik açıklamasına ilişkin, Gazze'de soykırım yapılırken herkesin başka yere baktığını ve sorumluluklarını üstlenmediğini ifade etti.

"Bazen kararlar almak siyasi cesaret gerektirir." diyen Portes, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA), İsrail Futbol Federasyonunu askıya alma gücü olduğunu söyledi.

Portes, aylar önce Filistin Spor Federasyonunun, bu yönde bir talebi olduğunu hatırlattı.

Fransız vekil Portes, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fransa Futbol Federasyonunun da güçleri var. Bu maçı oynamak istemediğini, İsrail Federasyonunu ağırlamak istemediğini söyleme imkanı vardı. Fransız hükümetinin, bu maçı istemediğini söyleme imkanı vardı. Herkes bir sorun yokmuş gibi davranıyor."

Portes, bu maçla ilgili tartışmalar devam ederken, Filistin halkına yönelik katliamın devam ettiğine işaret etti.

ABD'de futbolcuların siyahi George Floyd'un ölümünün ardından yaptıkları eylemi örnek gösteren Portes, "Eğer bu maç oynanırsa, en azından Fransız futbolcuların, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı vermesini umuyorum." dedi.

Portes, statlarda Filistin bayrağının getirilmesinin yasaklanmasıyla ilgili, "Bütün futbol statlarında Filistin bayraklarını yasaklamak, Gazze'de yaşananların örtbas etme isteğini gözler önüne seriyor." yorumunda bulundu.

Thomas Portes, İsrail Milli Futbol Takımı'nı ağırlayarak, İsrail hükümetinin eylemlerini aklanmaya çalışıldığını savundu.