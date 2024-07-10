Fransa, İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarından derin endişe duyuyor - Son Dakika
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Fransa, İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarından derin endişe duyuyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okullara yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu açıkladı. Açıklamada, İsrail'in askeri operasyonlar sırasında sivilleri koruması ve uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği vurgulandı. Fransa, Gazze'deki sivil nüfusun korunması ve insani yardım akışının sağlanması için acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı.

10.07.2024 17:40
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Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı okullara yönelik saldırılarından "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullar da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı okullara yönelik saldırısı karşısında "derin endişe" duyduğu bildirildi.

"Çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı okulların hedef alınmasının kabul edilemez olduğu" belirtilen açıklamada, İsrail'in askeri operasyonlar sırasında sivilleri koruması ve uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'deki sivil nüfusun korunmasının, bölgeye insani yardım akışının sağlanmasının ve rehinelerin serbest bırakılmasının tek yolu olan acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yinelendi.

İsrail ordusunun 6 Temmuz'da Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı "El-Cauni" okuluna düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk ve kadın en az 16 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 7 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Kutsal Aile" Okulu'nu bombalamıştı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Nusayrat'ta UNRWA'ya ait bir okul daha 8 Temmuz'da da İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı bu saldırıda ölen olmamıştı.

Gazze'deki okul saldırılarını sürdüren İsrail ordusu 9 Temmuz'da ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abesan beldesindeki bir okulun kapısını bombalamış, saldırı sonucunda en az 30 Filistinli ölmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarından derin endişe duyuyor - Son Dakika

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