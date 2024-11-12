Fransa, İsrail'in Jandarma Gözaltısını Protesto Etti

Güncel

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, İsrail polisinin 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına alması nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan Pater Noster Kilisesi'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Zarka'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ifade edilen açıklamada, bu tür olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağı kaydedildi.

İsrail polisi, 7 Kasım'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne ziyareti öncesi içeriye girmeye çalışmıştı.

Bunun üzerine Fransa Konsolosluğu'nda görevli 2 Fransız jandarma ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü. Bu olay üzerine Barrot, kiliseye yapacağı ziyaretten vazgeçmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.