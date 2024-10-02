Fransa, İsrail’in Saldırılarını Kınadı

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PARİS, 2 Ekim (Xinhua) -- Fransa, İsrail'in hava saldırılarının kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere kabul edilemez sayıda sivil kayba neden olduğunu belirterek kınadı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kara harekatına giriştiğine dair haberlerden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, ister Lübnanlı ister İsrailli olsun, sivillerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına karşı olduklarını ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca Hizbullah ve İran'a, daha fazla istikrarsızlık ile bölgesel çatışmalara yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik saldırılarını da kınadığını belirtti.