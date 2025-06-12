Fransa, Kanak Lideri Tein'i Serbest Bıraktı

Fransa'da mahkeme, Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Yeni Kaledonya'da Mayıs 2024'te başlayan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fransa'da tutuklu bulunan Tein hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme, savcılığın talebinin aksine, 57 yaşındaki Tein'in ve 3 Yeni Kaledonyalı aktivistin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, daha önce, bir diğer Kanak aktivistin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik verilen kararı da onadı.

Mulhouse kentinde hapishanede bulunan Tein'in, ilerleyen saatlerde tahliye edilmesi bekleniyor.

Adli kontrol şartı kapsamında, Tein ve diğer aktivistlerin, soruşturmaya dahil diğer isimlerle iletişime geçmesine ve Yeni Kaledonya'ya dönmesine izin verilmiyor.

Paris Mahkemesinin 3 sorgu hakimi, 3 Haziran'da Tein'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Ancak savcılığın bu karara itiraz etmesi sonucu, Kanak lider hapiste kalmaya devam etmişti.

Fransa'nın Yeni Kaledonya'da güç kullanarak bastırmaya çalıştığı bağımsızlık yanlısı harekette yer alan ve Mayıs 2024'te Ada'da başlayan gösterileri organize etmekle suçlanan Tein, geçen yıl tutuklanarak özel bir uçakla Fransa'ya getirilmişti.

Tein ve beraberindeki 4 aktivist, Fransa'da farklı hapishanelere gönderilmişti.

Christian Tein, Ağustos 2024'te Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLNKS) Başkanı seçilmişti.