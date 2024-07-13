Fransa Spor Bakanı Sen Nehri'nde yüzdü

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- Fransa Spor Bakanı olimpiyatlara 13 gün kala Sen Nehri'nde yüzdü

PARİS - Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 13 gün kala yüzme müsabakalarının yapılması beklenen Sen Nehri'nde yüzdü.

Fransa'da 23 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıklar sürüyor. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, olimpiyatlara 13 gün kala su kalitesiyle ilgili endişeleri gidermek amacıyla Sen Nehri'nde yüzdü. Bakan Oudea-Castera, Sen Nehri'ne atladığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sözümü tuttum. Paralimpik triatlon şampiyonumuz Alexis Hanquinquant ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da yüzme müsabakalarına elverişli olduğunu göstermek için önümüzdeki günlerde Sen Nehri'nde yüzmesi bekleniyor.