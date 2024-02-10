Fransa ve Ermenistan, işbirliğini ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
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Fransa ve Ermenistan, işbirliğini ve bölgesel meseleleri görüştü

Fransa ve Ermenistan, işbirliğini ve bölgesel meseleleri görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Paris'te bir araya gelerek Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme müzakerelerini ele aldı. Fransa'nın arabuluculuk çabalarını destekleyen Sejourne, bölgede kalıcı barışın egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilmemesiyle mümkün olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Fransa'nın Ermenistan'a yönelik insani yardımının 29 milyon avroya ulaştığı belirtildi. İki bakanın ayrıca Ermenistan ile Fransa ve AB arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, ulaştırma, enerji ve su konusundaki altyapı projelerinin geliştirilmesini görüştükleri ifade edildi.

10.02.2024 15:07
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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, başkent Paris'te ülkeleri arasındaki işbirliğini ve bölgesel meseleleri görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Paris'te bir araya gelen Sejourne ve Mirzoyan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme müzakerelerini ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, Sejourne'nin, Fransa'nın ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını desteklediği ifade edildi.

İki ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının ihlal edilmemesi halinde bölgede kalıcı barış olabileceği vurgulanan açıklamada, Sejourne'nin, Fransa'nın Ermenistan'ın egemenliğini koşulsuz desteklediğini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Ermenistan'ı ve Karabağ'ı terk eden Ermenilere yönelik insani yardımının 29 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

İki bakanın ayrıca Ermenistan ile Fransa ve AB arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, ulaştırma, enerji ve su konusundaki altyapı projelerinin geliştirilmesini görüştükleri kaydedildi.

Kaynak: AA

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