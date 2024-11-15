Fransa ve İsrail Berabere Kaldı

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UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasındaki 2. Grup maçında Fransa ile İsrail 0-0 berabere kaldı.

Başkent Paris'teki 80 bin kişi kapasiteli Stade de France'ın tribünlerinin büyük kısmı, güvenlik önlemlerinden dolayı az bilet satılması nedeniyle boş kaldı.

Fransız taraftarlar, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'i, açılış seremonisinde milli marşının çaldığı sırada ıslıklarla protesto etti.

İlk yarıda bir grup İsrailli ve Fransız taraftar arasında çıkan kavga, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden durduruldu.

Grubun diğer mücadelesinde ise İtalya, konuk olduğu Belçika'yı 1-0 yendi.

Bu sonuçlarla 13 puanlı İtalya ve 10 puanlı Fransa, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

4 puanı bulunan Belçika ile 1 puana sahip İsrail, son hafta doğrudan B Ligi'ne düşmemek için karşılaşacak.