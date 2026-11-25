Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Ukrayna konusunda Rusya'nın sömürgeci ve emperyalist tutumunu bırakması halinde bu ülke ile müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

Barrot, TF1 kanalında katıldığı programda, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ve Avrupa ülkelerinin "kıtanın güvenliği Avrupa'dan sorulur" anlayışını savunduğu Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sömürgeci ve emperyalist tutumundan vazgeçmesi" kaydıyla Barrot, Avrupalıların Ukrayna konusunda Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Barrot, ateşkes ve barış müzakerelerinin ABD, Rusya ve Ukrayna üçlüsü arasında yürütüldüğü, Avrupa ülkelerinin ise dışarıda bırakıldığı yönündeki iddiaları "Rus propagandası" olarak niteleyerek bu söylemden vazgeçilmesini istedi.

Çin ve Hindistan başta olmak üzere, dünyanın geri kalanının Rusya'yı Avrupa ile görüşmeye çağırdığını ileri süren Barrot, Rusya'nın Avrupa ülkelerini zayıflatma girişimlerine de tepki gösterdi.

Ukrayna ve Rusya'dan heyetler ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da görüşmeler yapılmıştı. Görüşmeler öncesinde Avrupa'nın masaya alınmadığı yönündeki iddialar basına yansırken müzakerelerde kıtayı kimin temsil edeceği de Avrupalı ülkeler arasında tartışma yaratmıştı.

Uyarılara rağmen taraflar enerji ve altyapı hizmetlerini de hedef alırken Rusya-Ukrayna Savaşı, 5'inci yılında devam ediyor. Libya'nın Bingazi Limanı ve açıklarında Rus gemilerine yönelik askeri operasyonları da savaşın yayılması endişelerini artırıyor. Abu Dabi'de yapılan ancak henüz somut çıktılar elde edilmeyen çok taraflı müzakerelerin gelecek günlerde yinelenmesi planlanıyor.