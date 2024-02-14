Fransız Çiftçiler, Protestolarını Şiddetlendirebilir

Fransa'da günlerce süren yol kapatma eylemlerinin ardından hükümet tarafından bazı önlemler alınsa da bunların yeterli olmadığını ifade eden çiftçiler, gelecek günlerde protestolarının şiddetini artırabileceklerini belirtiyor.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Paris ve çevresini kuşatma altına alan çiftçi eylemlerinin sona ermesinin üzerinden geçen 10 günde, çiftçi sendikaları ile hükümet arasında görüşmeler sürüyor.
Başbakan Gabriel Attal, dün Tarım Bakanı Marc Fesneau ile ülkenin en büyük çiftçi sendikalarından FNSEA ve Genç Çiftçi sendikasının temsilcileriyle bir araya geldi.
FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, Başbakan ile görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinde, çiftçilerin taleplerine ilişkin tüm başlıkları ele aldıklarını ve hiçbir ilerleme kat edilmediğini söylemenin yanlış olacağını söyledi.
Buna karşılık sağlanan ilerlemenin yetersiz olduğunu ve taleplerinin hayata geçirilmesi için "hükümet üzerindeki baskının sürdürülmesi" gerektiğini belirten Rousseau, çiftçi protestolarının büyüklüğü ve şiddetini artırabilecekleri mesajı verdi.
Öte yandan traktörle yol kapatma eylemlerine öncülük eden Coordination Rurale ve Çiftçi Konfederasyonu temsilcilerinin bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi bekleniyor.
Bir yandan hükümetle müzakereler sürerken diğer yandan ülkenin bazı bölgelerinde çiftçiler eylemlerine devam ediyor.
Lot-et-Garonne ilçesinde tarım politikalarına yönelik tepkilerini göstermek isteyen yüzlerce çiftçi traktörleriyle eylem yaparak bölgede faaliyet gösteren bazı bankaların önüne saman boşalttı.
Çiftçiler ayrıca bankaların girişlerine bildirilerinin yazılı olduğu kağıtlar yapıştırdı.
Traktörleriyle 29 Ocak'ta "Paris'i kuşatma" eylemi yapan çiftçiler, başkente giriş-çıkış güzergahlarını trafiğe kapatmıştı.
Günlerce süren yol kapatma eylemleri, hükümetin 400 milyon avroya aşan destek paketi ve sektöre yönelik yeni tedbir alacağını duyurmasıyla son bulmuştu.
Avrupa'da çiftçiler eylemde
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.
Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.
Avrupalı çiftçiler, AB'nin "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.
Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.
Son Dakika › Güncel › Fransız Çiftçiler, Protestolarını Şiddetlendirebilir - Son Dakika
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz istediği süreyi alamıyor. Ligde oynanan son maçta oyuna sonradan girip takımına penaltı kazandıran Arda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında kadroya yazılmasına rağmen oyuna giremedi. Maç sonunda üzgün bir şekilde kenarda bekleyen Arda'nın Real Madrid'de süre alamaması ise tepki çekiyor.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ailesi tarafından adli tıptan teslim alındı. Olayın ardından yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, arkadaşları ihmal olduğunu iddia ederek belediyeyi suçladı. Evli ve 2 çocuk babası olan kişinin cenazesi ikindi namazının ardından defnedilecek.
Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?