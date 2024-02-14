Fransız Çiftçiler, Protestolarını Şiddetlendirebilir

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Fransa'da günlerce süren yol kapatma eylemlerinin ardından hükümet tarafından bazı önlemler alınsa da bunların yeterli olmadığını ifade eden çiftçiler, gelecek günlerde protestolarının şiddetini artırabileceklerini belirtiyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Paris ve çevresini kuşatma altına alan çiftçi eylemlerinin sona ermesinin üzerinden geçen 10 günde, çiftçi sendikaları ile hükümet arasında görüşmeler sürüyor.

Başbakan Gabriel Attal, dün Tarım Bakanı Marc Fesneau ile ülkenin en büyük çiftçi sendikalarından FNSEA ve Genç Çiftçi sendikasının temsilcileriyle bir araya geldi.

FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, Başbakan ile görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinde, çiftçilerin taleplerine ilişkin tüm başlıkları ele aldıklarını ve hiçbir ilerleme kat edilmediğini söylemenin yanlış olacağını söyledi.

Buna karşılık sağlanan ilerlemenin yetersiz olduğunu ve taleplerinin hayata geçirilmesi için "hükümet üzerindeki baskının sürdürülmesi" gerektiğini belirten Rousseau, çiftçi protestolarının büyüklüğü ve şiddetini artırabilecekleri mesajı verdi.

Öte yandan traktörle yol kapatma eylemlerine öncülük eden Coordination Rurale ve Çiftçi Konfederasyonu temsilcilerinin bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi bekleniyor.

Bir yandan hükümetle müzakereler sürerken diğer yandan ülkenin bazı bölgelerinde çiftçiler eylemlerine devam ediyor.

Lot-et-Garonne ilçesinde tarım politikalarına yönelik tepkilerini göstermek isteyen yüzlerce çiftçi traktörleriyle eylem yaparak bölgede faaliyet gösteren bazı bankaların önüne saman boşalttı.

Çiftçiler ayrıca bankaların girişlerine bildirilerinin yazılı olduğu kağıtlar yapıştırdı.

Traktörleriyle 29 Ocak'ta "Paris'i kuşatma" eylemi yapan çiftçiler, başkente giriş-çıkış güzergahlarını trafiğe kapatmıştı.

Günlerce süren yol kapatma eylemleri, hükümetin 400 milyon avroya aşan destek paketi ve sektöre yönelik yeni tedbir alacağını duyurmasıyla son bulmuştu.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.