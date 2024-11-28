Fransız Firma Diyarbakır'da Fabrika Açtı - Son Dakika
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Fransız Firma Diyarbakır'da Fabrika Açtı

Saint-Gobain Weber, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açarak istihdam ve üretim hedefliyor.

28.11.2024 17:46
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Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açtı.

Yapı malzemeleri iş kolunda faaliyet gösteren Saint-Gobain Weber, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alanda fabrika kurdu.

İlk etapta yıllık 200 bin ton üretim kapasitesi olan fabrikada, yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemleri üretilecek.

Fabrikanın açılışı için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, hükümet ve Valilik olarak Diyarbakır'da önemli bir yere sahip olan tarım, sanayi ve turizm alanlarında paydaşlarıyla birlikte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kentte sanayinin gelişmesine çok büyük önem verdiklerini belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır, sanayileşme anlamında biraz geç başlayan bir şehir ama çok dinamik bir nüfusu var ve girişimcilik ruhu çok güçlü. O bakımdan aradaki mesafeyi çok hızlı kapatacağa benziyor. Çok önemli bir fabrikayı hizmete alıyoruz. Her geçen gün yeni yatırımlar bu şehre kazandırılıyor. Bu, şehirde istihdamın, yatırımın, üretimin, ihracatın ve Diyarbakır'ın refahının artması demek." ifadesini kullandı.

Açılışı yapılan tesisi kent için bir başlangıç olarak gördüklerini ve firmanın gelecek yıllarda çok daha büyük yatırımlar yapmasını beklediklerini dile getiren Zorluoğlu, bu konuda yatırımcılara destek vereceklerini bildirdi.

Diyarbakır'ın uzun yıllar başka sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, maalesef uzun yıllar terörle mücadeleyle vakit geçirmek zorunda kalmış bir şehir. Ancak şimdi çok şükür öyle bir noktadayız ki Diyarbakır artık bütün potansiyelini sanayide, tarımda ve turizmde yakalayabilecek bir zemin, bir huzur ortamı oluşturmuş durumda. Bu manada önümüzdeki yıllar gelişme anlamında Diyarbakır için çok kıymetli olacak. İnşallah elbirliğiyle çalışacağız. Katma değer katacak yeni tesisler ve yatırımları bu şehirle buluşturacağız."

Zorluoğlu, tesisin kentin üretim, ihracat ve istihdamına katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açan Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan da inşaat sektörünün sürdürülebilirlik alanındaki referans noktalarından birisi olma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

İş imkanları sunarak bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Aydoğan, "Tabii ki bu yatırımların arkası gelecek. Niceleri gelecek yatırımlarımızla da topluma fayda sağlayacak projeler üreteceğiz. Yeni işbirlikleri içine gireceğiz." dedi.

Törende, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Felat Gökdemir ve Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif de konuşma yaptı.

Fabrika, kesilen kurdelenin ardından çalıştırma düğmesine basılarak hizmete alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Firma Diyarbakır'da Fabrika Açtı - Son Dakika

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