Fransız Kadın Sporcudan Olimpiyat Oyunlarında Evlenme Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransız Kadın Sporcudan Olimpiyat Oyunlarında Evlenme Teklifi

Fransa'da düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda koşan Fransız kadın sporcu Alice Finot, 3 bin metre engelli koşu yarışmasının ardından erkek arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Kadın sporcuların yarışmaların ardından aldıkları evlilik teklifleri sosyal medyada gündem oldu.

07.08.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında koşan Fransız kadın sporcu Alice Finot, 3 bin metre engelli koşu yarışmasının ardından erkek arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Paris'te 26 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları müsabakalarında, kadın sporcuların yarışmaların ardından aldıkları evlilik teklifleri sosyal medyada gündem oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Stade de France'da düzenlenen 3 bin metre engelli koşusunda yarışan Finot, 8 dakika 58 saniyelik bir performansla Avrupa rekorunu kırarak 4. oldu.

Finot, yarışmanın ardından kendisini statta izlemeye gelen erkek arkadaşının yanına giderek diz çöküp elindeki rozetle evlenme teklifinde bulundu.

Fransız sporcunun sevgilisi, evlenme teklifini gözyaşları içinde kabul ederken, etraftaki taraftarlar ikiliyi alkışladı.

Finot, yarışmada uğurlu sayısı olan 9 dakikanın altında bir performans gösterirse erkek arkadaşına evlilik teklifi yapacağını belirterek, "Bir şeyleri herkes gibi yapmayı sevmiyorum. O henüz teklifte bulunmamıştı, ben de 'Belki benim yapmam gerekir' dedim. Böylece, birlikte koştuğum rozeti erkek arkadaşıma hediye ettim. Üzerinde 'Aşk Paris'te' yazıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fransa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Kadın Sporcudan Olimpiyat Oyunlarında Evlenme Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız Kadın Sporcudan Olimpiyat Oyunlarında Evlenme Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement