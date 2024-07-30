Fransız Şarkıcı Philippe Katerine, Hristiyan Dünyasından Affedilmeyi Diliyor - Son Dakika
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Fransız Şarkıcı Philippe Katerine, Hristiyan Dünyasından Affedilmeyi Diliyor

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde tepki çeken sahne performansının başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine, Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere cevap verdi. Katerine, performansın yanlış anlaşıldığını ve Hristiyan dünyasının kendisini affedeceğini umduğunu söyledi.

30.07.2024 12:39
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Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninde Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle uluslararası kamuoyunda tepki ile karşılanan sahne performansının başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine, "yanlış anlaşılan" sahne nedeniyle Hristiyan dünyasının kendisini affedeceğini umduğunu söyledi.

Fransız şarkıcı ve oyuncu Katerine, açılış töreninde Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı gerekçesiyle tepki toplayan ve kendisinin neredeyse çıplak şekilde şarkı söylediği performansa ilişkin CNN'e konuştu.

Katerine, açılış töreninde "Nue" isimli şarkıyı seslendirdiğini ve "çıplak" anlamına gelen şarkının "oldukça basit" bir mesaj verdiğini belirtti.

"Çıplak kalsaydık, savaşlar olur muydu? Belki cevap hayır çünkü çıplakken silah saklayamazsınız." ifadelerini kullanan Katerine, performansa Hristiyan din otoritelerinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere de cevap verdi.

Katerine, "(Performans) Bazı insanları şoke ettiyse, çok üzgünüm çünkü niyet kesinlikle bu değildi." dedi.

Hristiyan olarak büyütüldüğünü ve bu dinde affetmenin önemli bir yeri olduğuna inandığını belirten Fransız şarkıcı, "Dolayısıyla eğer birini kırdıysam affedilmeyi diliyorum." diye konuştu.

Tartışmalara neden olan açılış performansının "Son Akşam Yemeği" ile alakası olmadığını savunan Katerine, Hristiyan camianın bu konuda kendisini affedeceğini ve bunun "daha çok bir yanlış anlaşılma" olduğunu anlamasını umduğunu söyledi.

Katerine ayrıca performansı için 3 saat boyunca maviye boyandığını ve gösterinin ardından boyayı vücudundan çıkarmasının da yaklaşık 3 saat aldığını belirtti.

Açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savunmuştu.

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyundan tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Şarkıcı Philippe Katerine, Hristiyan Dünyasından Affedilmeyi Diliyor - Son Dakika

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