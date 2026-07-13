Friedrich Merz\'e Köln\'de Protesto

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Köln Üniversitesinde yeni kurulan Adenauer School of Government'ın açılışına katıldığı sırada yüzlerce kişinin katıldığı gösteride protesto edildi.

Köln Üniversitesi yerleşkesinde toplanan göstericiler, Merz hükümetinin sosyal politikalarını, savunma harcamalarını ve eğitim politikalarını eleştiren sloganlar attı.

Protestocular "Merz daha az, acı daha az", "Zenginleri vergilendirin" ve "Özel sermaye üniversiteden çıksın" yazılı dövizler taşıdı. Gösteride Filistin bayrakları açılırken, Filistin'e destek ve ırkçılık karşıtı sloganlar da atıldı.

Gösteri sırasında polis ile bazı protestocular arasında zaman zaman kısa süreli gerginlikler ve itişmeler yaşandı. Üniversite yerleşkesinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, programın düzenlendiği binanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Gösteri çağrısını yapan Köln Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği (AStA), Alfred Landecker Foundation tarafından finanse edilen Adenauer School of Government'ın özel sermayenin üniversiteler üzerindeki etkisini artıracağını savunarak, hükümetin sosyal harcamalarda kesintiye giderken savunma harcamalarını artırmasını eleştirdi.

Köln Üniversitesi ise Adenauer School of Government'ın siyaset, kamu yönetimi ve yönetişim alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütecek, geleceğin kamu yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan partiler üstü bir akademik merkez olduğunu belirtiyor.

Merz, açılış programında yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler ve davetlilerle soru-cevap oturumuna katıldı. Alman basınında, protestoya yaklaşık 1000 kişinin katıldığı belirtildi.