FSB, Kaliningrad'da Polonya için casusluk yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi tutukladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

FSB, Kaliningrad'da Polonya için casusluk yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi tutukladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

FSB, Kaliningrad'da Polonya istihbaratı için casusluk iddiasıyla 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Şüphelilerin Rus askeri tesislerine dair bilgi topladığı öne sürülürken, 7 Polonya ve 3 Rusya vatandaşına uyarı yapıldı, Polonya vatandaşlarına Rusya'ya giriş yasağı getirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaliningrad bölgesinde Polonya istihbaratı için casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Kaliningrad'da Polonya istihbarat servislerine bağlı casusluk ağının tespit edildiği belirtildi.

Polonya istihbaratı için çalıştıkları iddia edilen 2 şüphelinin, Rus askeri personeli ve askeri tesisler ile bölgedeki sosyoekonomik durum ve göç politikalarına ilişkin bilgi toplayarak Polonya'ya aktardıkları öne sürüldü.

Şüpheliler hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin mahkeme kararıyla tutuklandıkları kaydedildi.

Polonya istihbaratıyla temas kurdukları belirlenen 7 Polonya vatandaşı ve 3 Rusya vatandaşına??????? da resmi uyarıda bulunulduğu, Polonya vatandaşlarının Rusya'ya girişlerinin uzun süreli yasaklandığı aktarıldı.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesi, Polonya ve Litvanya ile sınır komşusu konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
KaliningradGüvenlikPolitikaPolonyaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:56:16. #7.13#
SON DAKİKA: FSB, Kaliningrad'da Polonya için casusluk yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi tutukladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android