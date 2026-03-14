FSMVÜ 5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon Aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Bu sonuçla FSMVÜ, eğitim-öğretimden araştırmaya, toplumsal katkıdan idari süreçlere kadar tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığını tescilledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 100'ü aşkın üniversite arasından tam akreditasyon almaya hak kazanan 6 üniversiteden biri olarak yükseköğretimde kalite alanında ayrıcalıklı bir konuma yükseldi.

Elde edilen başarı, üniversitenin akademik ve idari süreçlerinde sürdürülebilir bir kalite yönetimi anlayışını benimsediğini ortaya koydu.