Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birincisi Ödülünü Gazze'ye İthaf Etti - Son Dakika
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Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birincisi Ödülünü Gazze'ye İthaf Etti

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisi Mehmet Hasan Yacı, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ödülünü Gazze'de soykırıma uğrayan öğrencilere adadığını belirtti. Yacı, Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu ve soykırıma karşı sessiz kalmadığını vurguladı. Konuşma sosyal medyada büyük ilgi gördü.

04.07.2024 16:01
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Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Hukuk Fakültesindeki birincilik ödülünü üniversiteleri yıkılmış Gazzeli arkadaşlarına ithaf eden Mehmet Hasan Yacı, soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtmenin kendileri için görev olduğunu söyledi.

Yacı'nın, GSÜ'nün 2023-2024 Eğitim-Öğretim Mezuniyet Töreni'nde diplomasını alırken yaptığı konuşmada ödülünü Gazze'de soykırıma uğrayan öğrencilere adaması kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

Genç hukukçunun anlamlı konuşmasının da yer aldığı görüntü sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Mehmet Hasan Yacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, üniversite sınavında Türkiye'de 10'uncu olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştiğini söyledi.

Beş senelik eğitim hayatının ardından okuldan birincilikle mezun olduğunu belirten Yacı, "Bugün Türkiye'de hukuk mezunu olan genç bir hukukçu olarak bir halkın insanlıktan dışlanarak soykırıma maruz kalmasını açıkçası ben reddediyorum. Bu yüzden aldığım birincilik ödülünü konuşmamda da belirttiğim gibi Gazze'de üniversiteleri yıkılmış, mezun olma şansları ellerinden alınmış, hayat hakkı tanınmayan Gazzeli arkadaşlarıma ithaf ettim." dedi.

Okuldaki hocalarının ve arkadaşlarının kendisiyle gurur duyduğunu, bu davranışına ilişkin geri dönüşlerin olumlu olduğunu dile getiren Yacı, "Zaten bizim okulda aldığımız eğitimde bizlere haktan, hukuktan, adaletten ayrılmamayı hocalarımız öğretti. Bu nedenle haksızlığa karşı durduğumu, en azından sözlerimle, Galatasaray Üniversitesi'nde, sahnede belirtmiş olmam, soykırıma karşı sessiz kalmamış olmam aldığımız eğitimin doğal bir sonucu oldu." diye konuştu.

Yacı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile diğer siyasilerin tebrik ve teşekkürlerini iletmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Sosyal medyada da olumlu tepkiler aldığına dikkati çeken Yacı, "Gazze'nin hiçbir zaman gündemden düşmeyen, ana gündem maddemiz olduğunu tekrardan hatırlatmış olmam benim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

"7 Ekim'den bugüne yüzbinlerce Filistinli katledildi"

Yacı, mesleğe başladıktan sonra da mazlumların yanında yer alacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz üç dilde hukuk eğitimi alan gençler olarak örneğin bir ay önce Adalet Bakanımız Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın yanında davaya müdahil olabileceğini ve çalışmaların başladığını belirtmişti. İleride biz de kendimize düşeni yapmak için bugünden kendimizi yetiştiriyoruz. 7 Ekim'den bugüne yüzbinlerce Filistinli katledildi. Bugün Avrupa'da, ABD'de, dünyanın dört bir yanında Filistinlilerin soykırıma uğradığını, mazlum olduğunu belirtmeniz bile sizin suçlu olarak dışlanmanız için yeterli bir sebep. Bu yüzden bizim her yerde her zaman bunun bir soykırım olduğunu, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmemiz bizim için bir görev. Bu nedenle ben de konuşmamı açıkçası Gazze'deki yaşanan olaylara ve arkadaşlarıma adadım."

Konuşma kararını bir anda almadığını anlatan Yacı, "Gelişen süreçte gördüklerimin birleşimiyle bu karar ortaya çıktı ve ben konuşma yazmaya başladığımda zaten kendiliğinden Filistin'den bahsetmem hazırdı. Örneğin, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun 10 günü aşkın bir süre boyunca bir arabada olması ve yardım ekiplerinin ona ulaşamıyor olması. Sonrasında da 355 kere o arabaya ateş açıldığının görülmesi karşı çıkmamız gereken, her yerde dillendirmemiz gereken ve buna bizim karşı durduğumuzu belirtmemiz gereken bir husus." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Mehmet Hasan, Filistin, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birincisi Ödülünü Gazze'ye İthaf Etti - Son Dakika

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