Gana ve Seyşeller'den İşbirliği Anlaşmaları

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Gana ile Seyşeller, ticaret, turizm, eğitim, çevrenin korunması ve deniz güvenliği gibi stratejik alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla bir dizi anlaşmaya imza attı.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, başkent Akra'da temaslarda bulunan Seyşeller Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, özellikle yasa dışı balıkçılık ve korsanlık gibi sorunlarla mücadelede deniz güvenliğinin önemini vurgulayarak Afrika'nın deniz sularını korumak için ortak çalışma kararlılıklarını dile getirdi.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret, turizm, eğitim, çevre koruma ve deniz güvenliği gibi kilit alanlarda bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı.

Akufo-Addo, Ramkalawan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini gösterdiğini belirterek "Bu ziyaret vesilesiyle sadece ortak değerlerimizle değil aynı zamanda özgürlük, demokrasi, kalkınma, barış ve refah arzularımızla birleşen iki ulus arasında var olan güçlü dostluk ve işbirliği bağlarını bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan anlaşmaların, iki ülke arasındaki bağları daha da derinleştirmesi ve Afrika genelinde daha güçlü bir işbirliği zemini oluşturması bekleniyor.