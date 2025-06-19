Gana'ya İlk HPV Aşıları Ulaştı

Gana'nın, rahim ağzı kanseriyle mücadele kapsamında 441 bin 860 dozdan oluşan ilk aşı sevkiyatını teslim aldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, rahim ağzı kanseriyle mücadele kapsamında ilk İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşısı Gana'ya ulaştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıklamasına yer verilen haberde, 441 bin 860 dozdan oluşan ilk parti aşının, Gana genelinde yürütülecek aşılama kampanyası kapsamında uygulanacağı belirtildi.

UNICEF açıklamasında, en kolay önlenebilir kanser türlerinden olmasına rağmen bilgi eksikliği, önleyici sağlık hizmetlerine erişim zorlukları ve bu hizmetlerin maliyetli olmasının rahim ağzı kanseriyle mücadelede büyük engel oluşturduğu ifade edildi.

HPV aşısının ulusal aşılama programına dahil edilmesinin doğru bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, "Aşının yaygınlaştırılmasıyla birlikte rahim ağzı kanseri vakalarının uzun vadede ciddi oranda azalmasını bekliyoruz. Bu sayede milyonlarca kız çocuğunun sağlığı ve geleceği güvence altına alınacak." ifadelerine yer verildi.

UNICEF'in tedarik ve dağıtımdan sorumlu olduğu kampanya kapsamında gelecek haftalarda Gana'ya 2,5 milyon dozdan fazla HPV aşısı gönderileceği kaydedildi.

Gana Sağlık Bakanlığına bağlı Gana Sağlık Servisi (GHS) ise eylülde beş gün sürecek ulusal bir aşılama kampanyası düzenleyeceğini duyurdu.

Kampanyanın ardından HPV aşısının, ülkenin Genişletilmiş Bağışıklama Programı'na (EPI) dahil edilerek 9 yaşındaki tüm kız çocuklarına ücretsiz olarak sunulacağı kaydedildi.

Böylece Gana, HPV aşısını sağlık sistemine entegre eden 140'tan fazla ülke arasına katılmış olacak.