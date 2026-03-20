Ganos Dağı'nda Kar Keyfi - Son Dakika
Ganos Dağı'nda Kar Keyfi

Ganos Dağı\'nda Kar Keyfi
20.03.2026 16:49
Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, bölge halkı karın tadını çıkarıyor.

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Ganos Dağı'nda kar kalınlığını 10 santimetreye ulaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren yer yer kar yağdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Ganos Dağı eteklerine, bölge halkı ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, beyaza bürünen bölgeye çocuklarıyla gelenler kar topu oynadı ve yürüyüş yaptı.

İzmir'den Tekirdağ'daki ailesiyle bayramlaşmaya gelen Tuncay Sakallı, kar yağınca Ganos Dağı'na çıktıklarını söyleyerek, "Kızımla İzmir'den geldim. İzmir'de tabii kar yok. Buraya gelirken hava durumuna baktık, burada Meteoroloji'nin vermiş olduğu bilgilere dayanarak soğuk, fırtınalı hava bekliyorduk ama son birkaç gündür soğuk olmasına rağmen kötü bir durum yok. Hatta tam tersine çok güzel bir hava durumu var, karın yağışı çok güzel, çok keyifli" dedi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece hissedildiği Ganos Dağı ve çevresinde kar yağışı yer yer etkisini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ganos Dağı'nda Kar Keyfi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ganos Dağı'nda Kar Keyfi - Son Dakika
