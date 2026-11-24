Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen etkinlikte, bağımsız denetçilik ve mali müşavirlik mesleklerinin bugünü ve geleceği ele alındı.

GAÜN Kariyer Topluluğunca düzenlenen "Bağımsız Denetçilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Bugünü ve Geleceği" başlıklı etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, mesleki deneyimin akademik bilgiyi tamamladığını belirterek sektör temsilcilerinin tecrübelerini öğrencilerle paylaşmasının önemine değindi.

İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy da bölümün geçen yıl akredite edildiğini söyledi. Akreditasyonun öğrenci tercihlerine ve bölüme yerleşen öğrencilerin başarı sıralamalarına olumlu yansıdığını belirten Paksoy, üniversite-sanayi iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Etkinliğe, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (GSMMMO) Başkanı ve bağımsız denetçi Ali İhsan Kayacı, Oda Başkan Vekili ve mali müşavir Ali İhsan Çelikbaş, Oda Sekreteri ve mali müşavir İsmail Tekbaş, Odanın Denetleme Kurulu Başkanı ve sürdürülebilirlik denetçisi Dr. İbrahim Halil Nergiz ile yeminli mali müşavir İlker Erserim konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak bağımsız denetçilik ve mali müşavirliğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.