Güncel

GAÜN'ün projesi güneşi enerjiye, enerjiyi paraya dönüştürüyor

Güneşten gelen akademik ışık

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi, Araban ilçesindeki 300 dönüm arazi üzerine kurduğu Güneş Enerji Sistemi ile üniversite bünyesindeki elektrik enerjisini karşılarken fazlasını da satarak akademik çalışmalara kaynak sağlıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek vizyonuyla, Araban ilçesindeki 300 dönüm arazi üzerine kurduğu Güneş Enerji Sistemi ile akademik ve bilimsel çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Rektör Arif Özaydın'ın öncülüğünde, 2022 yılında başlatılan proje, üniversitenin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda enerji satışından elde edilen gelirle de akademik çalışmalara kaynak sağlıyor.

Senato üyelerine Araban ilçesindeki 300 dönüm arazi üzerine kurduğu Güneş Enerji Sistemi'ni gezdiren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GES hakkında bilgilendirme yaptı.

"Bu doğal bir enerjidir"

GES'in üniversite için çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Rektör Özaydın, "Enerji ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi yılda 30 milyon kWh elektrik üretiyor. Hastanelerimiz, kampüsün içi, park ve bahçemiz gibi alanların tasarrufunu sağlamak istedik. Biz dışarıdan elektrik almak yerine enerji üretmek için GES'i kurduk. Biz yola çıktığımızda 20 MV tesis kurduk. 20 MV tesiste 40 milyon kWh saat elektrik üretilecek projeksiyonu yaptık. Bizim ihtiyacımız olan 30 milyon kWh saat yani 10 milyon kWh saat daha fazla üretim yapmışız. Kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Artanı da enerji piyasasına aktarıyoruz. GES'in çevreye pozitif etkisi var. Karbon ayak izini düşürüyoruz. Bu doğal bir enerjidir. Hiç kimseye bir zararı yok. Sadece güneşten aldığımız enerjiyi bu sistemle aktarıp elektriğe dönüştürüyoruz. Dolayısıyla çevre kirliliği yok. Tam tersi doğal çevreye hizmet" şeklinde konuştu.

"Amacımız üniversitemizin kullanmış olduğu elektriği karşılayabilmekti"

Proje ile ilgili bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, "Biz burada inceleme yaptık. Burada 166 dönüm arazi üniversitemize tahsis edilmiş bir arazi vardı. Gördüğünüz üzere taşlık bir araziydi. İçerisine bir tane bile fıstık ağacı dikilemeyecek bir araziydi. 130 dönümde yan tarafta vardı. Bunları da Milli Emlak'tan aldığımızda yaklaşık olarak 20 megavat santrali kurma kabiliyetimiz oluyordu. Ayrıca üniversitemizin tüm birimlerinin tüketmiş olduğu elektrik enerjisi 30 milyon kW saat idi. Bizim amacımız üniversitemizin kullanmış olduğu elektriği karşılayabilecek bir santral kapasitesi olması gerekiyordu. Buna yoğunlaştık. 300 dönüm bunu kurtarıyordu. 300 dönümlük araziyi biz güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla tahsis aldık. 2022 yılında çağrı mektubunu aldık. Bu proje herkese hayırlı olsun" diye konuştu.