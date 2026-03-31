Gayrimenkul İlanlarında Fiyat Denetimi Başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital platformlarda yayımlanan gayrimenkul ilanlarına ilişkin yaptığı analizlerde, ilanlarda belirtilen tutar ile gerçek alım-satım bedelleri arasında farklılıklar tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Mekansal Veri Analizi (MEVA) Projesi kapsamında gayrimenkul alım-satım ve kira işlemlerinin çok boyutlu veri setleri üzerinden incelendiği, ilan fiyatlarının gerçekleşen satış bedelleri ile emsal ve piyasa verileriyle karşılaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda uyumsuzluk tespit edilen işlemlerin farklı veri kaynaklarıyla izlenmeye devam ettiği vurgulanırken, vergi kaybına yol açabilecek uygulamalara karşı inceleme ve denetim süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi.

GİB, mükelleflerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini gerçek bedeller üzerinden ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi.