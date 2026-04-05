Gazi Osman Paşa Plevne\'de Anıldı

05.04.2026 13:03
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 126. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

Gazi Osman Paşa Müzesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin şanlı tarihine altın harflerle adını yazdırmış büyük bir kahramanı, Plevne Müdafaası'nın simgesi, eşsiz bir komutan olan Gazi Osman Paşa'yı, vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Gazi Osman Paşa'nın, yalnızca bir asker değil, inancın, dirayetin ve vatan sevgisinin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Plevne'de ortaya koyduğu o destansı direniş, sadece bir cephe müdafaası değil, bir milletin onurunun, haysiyetinin ve bağımsızlık iradesinin haykırışı olmuştur. O gün Plevne'de, yoklukların ve imkansızlıkların ortasında yazılan bu büyük destan bize şunu öğretmiştir, eğer bir milletin yüreğinde iman, bileğinde kuvvet ve zihninde vatan sevgisi varsa, hiçbir güç onu dize getiremez. Gazi Osman Paşa'nın mücadelesi, sabrın, fedakarlığın ve teslim olmayan bir ruhun en güçlü timsalidir. O askerlerine yalnızca savaşmayı değil, şerefiyle yaşamayı, gerektiğinde ise şerefiyle can vermeyi öğretmiştir. İşte bu ruh, milletimizin asırlardır dimdik ayakta kalmasının en büyük sebebidir. Bizlere düşen en büyük görev ise, bu aziz mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu toprakların hangi bedeller ödenerek vatan kılındığını asla unutmamaktır." dedi.

Törene, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Tokat'ta Gazi Osman Paşa'nın adı yaşatılıyor

Tokat'ta 1833 yılında doğan, Osmanlı-Rus Savaşı'nın Plevne Savunması'nda gösterdiği başarıyla adını tarihe yazdıran Gazi Osman Paşa'nın adı Tokat'ta köye, üniversiteye, müzeye, okullara, stadyuma, bulvara ve pek çok yere verildi.

Kentte müzeye dönüştürülen iki katlı ahşap evde ise Gazi Osman Paşa'nın balmumu heykeli yer alıyor. Ayrıca Gazi Osman Paşa'nın madalyalarının bazıları ile Osmanlı Arşivi'ndeki Plevne Savaşı ile ilgili belgeler bulunuyor.

