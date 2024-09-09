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Gaziantep'ten Bosna Hersek'e Öğrenci Gezisi

Gaziantep\'ten Bosna Hersek\'e Öğrenci Gezisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek'e gezi düzenledi. Öğrenciler, Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı bulurken iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de katkı sağladı.

09.09.2024 17:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek'e gezi düzenledi.

Gaziantep'ten başkent Saraybosna'ya gelen yaklaşık 200 öğrenci, Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı bulurken iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de katkı sağladı.

LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler, Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret ederek kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, yaptığı açıklamada, gezi projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ait olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza gazi şehrimizden gazi Bosna Hersek'e bir gezi sözü vermişti. LGS'de yüzde 1'lik dilime giren ilk 100 öğrencimiz ve YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerimizi Bosna Hersek ile buluşturmak istedik." dedi.

Gaziantep'ten yaklaşık 200 öğrencinin Bosna Hersek'e geldiğini anlatan Ünal, Mostar, Blagaj ve Saraybosna gibi şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Ünal, projenin gençlerde güzel bir iz bıraktığını ifade etti.

Projenin koordinatörlerinden tarih öğretmeni Mehmet Fatih Bozkurt da Bosna Hersek'te olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, projenin tarih bilincinin oluşturulması için de önemli katkı sağladığını anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü İdris Turan da projenin gelecek dönemde de devam etmesi temennisinde bulundu.

Öğrenciler, Bosna Hersek'te bulunmaktan memnun

LGS 2024 Türkiye Birincisi Ömer Asaf Öztürk, projenin son derece güzel olduğunu söyleyerek, "Atalarımızın yıllar önce ayak bastığı toprakları gördük. Çok mutlu olduk." dedi.

YKS Sözel Türkiye 31'incisi Arda Hakan Alpdoğan da projenin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan acılara tanıklık etme ve dünya mozaiğini keşfetme imkanı sağladığını belirtti.

YKS'de başarılı olan Mehmet Kaya da gezinin düzenlenmesini sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Ecdadımızın miras bıraktığı hoşgörü geleneğini devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Güzel de Bosna Hersek'in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gördüklerini belirtti.

Geziye katılan öğrenciler, projeden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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