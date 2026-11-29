Gaziantep İslahiye'de Amanos eteklerindeki sonbahar renkleri dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nın eteklerinde ağaçlar sonbaharda sarı, kızıl ve kahverengiye döndü. Köklü ve Koçcağız mahallelerindeki görünüm dronla kaydedildi.
GAZİANTEP'te, Amanos Dağları'nın eteklerindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlarının oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nın eteklerinde, Köklü ve Koçcağız mahallelerindeki ağaçlar, sonbaharda sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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