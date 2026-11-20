Gaziantep İslahiye'de işitme engelli kişiye lokomotif çarptı ve kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de onarım için hareket eden lokomotif, karşıya geçmeye çalışan işitme engelli 30 yaşındaki kişiye çarptı ve kişi yaralandı. Yaralı İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken makinist emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde lokomotifin çarptığı işitme engelli H.A. (30) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Demir yolu hattında onarım çalışmaları için İslahiye Gar İstasyonu'ndan hareket eden, makinistliğini M.Ş.'nin (30) yaptığı lokomotif, karşıya geçmeye çalışan işitme engelli H.A.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.A., ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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