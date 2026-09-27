Gaziantep Nurdağı'nda konteyner kentte depremzede kadınlar sebze kurutup salça yapıyor - Son Dakika
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Gaziantep Nurdağı'nda konteyner kentte depremzede kadınlar sebze kurutup salça yapıyor

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Gaziantep Nurdağı\'nda konteyner kentte depremzede kadınlar sebze kurutup salça yapıyor
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Gaziantep Nurdağı'ndaki konteyner kentte yaşayan depremzede kadınlar, kış için patlıcan ve biber kurutup salça yapmaya başladı. Kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları kışlıklarla ev ekonomisine katkı sağlıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte yaşamlarını sürdüren depremzede kadınlar, kışa hazırlık için kurutmalık ve salça yapmaya başladı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurdağı ilçesindeki Fatih Mahallesi'ne kurulan konteyner kentte yaşamlarını sürdüren depremzede kadınlar, kışın vazgeçilmez lezzetlerinden patlıcan, biber gibi sebzeleri kurutmak için harekete geçti. Kadınlar, bu sebzeleri ipe takarak konteynerlere astı. Kuruyan sebzeleri kış için hazırlayan kadınlar ayrıca biber ve domates salçası yapmak için de hazırlıklara başladı.

'EV EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ'

Depremde oğlunu ve gelinini kaybeden Fatma Artar, depremden sonra yerleştikleri konteynerde komşularıyla imece usulü ile kış hazırlığı yaptığını söyleyerek, "Patlıcan, biber gibi sebzeleri kurutmalıkları ipe takarak astık. Biber ve domates salçalarımızı ise güneşte kurutup, kavanozlara yerleştirerek kaldıracağız. Bu şekilde kışlıklarımızı kendi ellerimizle güvenle hazırlarken ev ekonomimize de katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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